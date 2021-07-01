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خالد الجندي: ثورة 30 يونيو انتصار للدين على المتاجرين به

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خالد الجندي: ثورة 30 يونيو انتصار للدين على المتاجرين به خالد الجندي: ثورة 30 يونيو انتصار للدين على المتاجرين به

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو، تمثل قيما كبيرة عند علماء الأمة، حيث تعتبر نصرة للدين الإسلامى، على المتاجرين بالدين بعد استغلاله سياسيا لتمرير أجندة سياسية غربية، لافتا إلى أنه يحذر كل المصريين من ترديد الشعارات دون معرفة المغزى من ورائها، فمن يقول الإسلام هو الحل، فنسأل :حل لماذا لابد أن نقول إن الإنسان هو الحل في كل أمورنا، فالإسلام لن ينشر إلا بمن اعتمد عليه الإسلام في صناعة الحضارة.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «»، اليوم الخميس: «الإخوان الإرهابيون جماعة لديها انتماءات لعصابات صهيونية، وكانوا يتحكمون في الشعب الطيب بالشعارات الدينية، واستغلال عواطفهم دينيا، لتنفيذ مخططاتهم الشخصية».

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