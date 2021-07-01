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بيسكوف يرد على زيلينسكي حول العلم فوق مجلس الدوما الروسي

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بيسكوف يرد على زيلينسكي حول العلم فوق مجلس الدوما الروسي بيسكوف يرد على زيلينسكي حول العلم فوق مجلس الدوما الروسي

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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن العلم الروسي رفرف وسيبقى يرفرف فوق مبنى مجلس الدوما.

وقال بيسكوف في حديث للقناة الأولى الروسية اليوم الخميس: «العلم الروسي بألوانه الثلاثة رفرف وسيبقى يرفرف فوق مبنى مجلس الدوما».

كما شدد بيسكوف على أن الروس والأوكرانيين يجمعهم تاريخ واحد، مشيرا إلى أنهم شعب واحد ومجتمع واحد وهذا أمر بديهي.

ويأتي تعليق بيسكوف ردا على تصريح زيلينسكي الذي رفض اعتبار الروس والأوكرانيين شعبا واحدا كما وصفهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.

وقال الرئيس الأوكراني إنه لو كان الأمر هكذا لكان سيرفرف فوق مجلس الدوما في موسكو «العلم الأصفر والأزرق» أي العلم الأوكراني.

المصرى اليوم

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