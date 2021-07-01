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بعد 3 سنوات من اتهامه بالاعتداء الجنسي.. الممثل الأمريكي بيل كوسبي «براءة»

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بعد 3 سنوات من اتهامه بالاعتداء الجنسي.. الممثل الأمريكي بيل كوسبي «براءة» بعد 3 سنوات من اتهامه بالاعتداء الجنسي.. الممثل الأمريكي بيل كوسبي «براءة»

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ألغت محكمة أمريكية، اليوم الأربعاء، حكما بإدانة الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي، ذو الـ82 عاما، بالاعتداء الجنسي بعد قضائه عامين في السجن.

لذا غادر الممثل الكوميدي السجن، بعد ساعات، من إلغاء المحكمة العليا في بنسلفانيا إدانته بالاعتداء الجنسي، حسب «بي بي سي».

وفي سبتمبر 2018، أصدرت محكمة في ولاية بنسلفانيا حكما بسجن الممثل المسن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 أعوام بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.

وصدر الحكم بحق «كوسبي» في أعقاب إدانته بتخذير لاعبة السلة السابقة أندريا كونستاند في منزله والاعتداء عليها جنسيا عام 2004.

واشتهر الممثل الكوميدي ببطولة المسلسل التلفزيوني «The Cosby Show» في الثمانينيات وكان يُعرف سابقًا باسم «America's Dad».

واتهمت العشرات من النساء كوسبي علنا ​​بالاعتداء الجنسي، لكنه حوكم جنائيا فقط بسبب الحادث الذي وقع ضد كونستاند.

المصرى اليوم

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