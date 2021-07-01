أخبار عاجلة

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية": هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن

Print
"الصحة العالمية": هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن "الصحة العالمية": هذه الدولة الوحيدة التي لم تسجل أي إصابات بكورونا حتى الآن
أحدث تقرير تم تقديمه في 24 يونيو الماضي

أفادت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، بأنه وفقًا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في دولة .

وقال المكتب الصحفي للمنظمة، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن المنظمة ليست على علم بأي حادث خطير يتعلق بتخفيف تدابير مكافحة الأوبئة، عدا تلك التي ذكرتها وسائل الإعلام.

ووفقًا لآخر تحديث حول انتشار عدوى كورونا المستجد، قدمته الكورية الشمالية إلى منظمة الصحة العالمية، في 24 يونيو الماضي؛ فإنه لم يتم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في هذا البلد، حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، سابقًا، أن الزعيم كيم جونغ أون، انتقد بشكل حاد، خلال اجتماع للمكتب السياسي لـ"حزب العمال الكوري"، أداء كبار المسؤولين في الحزب الحاكم بسبب "حادث خطير" يتعلق بالإجراءات الوطنية لمكافحة ؛ الأمر الذي خلق تهديدًا لسلامة الشعب والبلاد.

منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري