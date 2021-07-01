على غير عادتها.. رضوى الشربيني تؤكد تعرّضها للسحر: «معمولنا عمل»

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تسببت تغريدة ساخرة للإعلامية رضوى الشربيني في جدل، بعدما أكدت للجمهور تعرّضها إلى السحر وليس الحسد فقط.

وقالت الإعلامية عبر موقع التغريدات «تويتر»: «لا حسد إيه بلاش جهل إحنا معمولنا أعمال».

وهي الكلمات التي وصلت معها معدلات التفاعل إلى 5 آلاف إعجابًا، إلى جانب آلاف التعليقات المُحذرة للإعلامية من الحسد والسحر، منها تعليق بالـ«إيموشن الضاحك» للفنانة أيتن عامر ضاحكة.

وقال البعض: «للأسف الشديد الفترة الأخيرة دي الحسد فيها بقي أقوي من السحر»، وفي تغريدة ثانية قال مُتابع: «بعيدًا عن أن البوست للهزار بس الحسد مذكور في القرآن ومينفعش نقول جهل حتى لو على سبيل الدعابة».

ولم يعتد متابعي «الشربيني» على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاقها تغريدات للتحدث عن السحر، حيث أنها تسعى دائما للتحرر والتخلص من التفكير في الحسد، وذلك خلال برنامجها «هي وبس».

يذكر أن «الشربيني» أطلقت حلقة عن السحر وسبل التخلص منه في سبتمبر 2019، تحت عنوان «طرق التخلص من الحسد»، وقالت: «كل البيوت بتآمن في الحسد وذُكر في القرآن فلا مفر منه»، وطرحت سؤال على خبيرة علم الطاقة حنان زينال بشأن طريقة اكتشاف كون الإنسان «محسود»، وأجابتها: «ربنا أدى للناس قدرة على الأذى لكن خلى الإذن في إيده وحده».

وتابعت: «ماتربطوش الأحداث السيئة بالحسد، برمجة دماغك هتفرق كتير هتقفل باب الحسد عليك، وتحويل طاقة الحسد في تفكيرك يحدث عن طريق الشكر والامتنان وأني أقدم من النعمة اللي عندي أو فلوس أو موهبة للآخرين، الناس كلها بتعتبر أنها محسودة لأنها أسهل حاجه تعملها بدل مواجهة الحقيقة والواقع».

وأعادت الإعلامية تقديم حلقتين عن الحسد، منذ حوالي ثمانية أشهر، مع خبيرة الطاقة سها عيد، في المرة الأولى تحدثت عن «علامات لو ظهرت في بيتك تبقى محسود»، فيما قدّمت «عيد» نصائح للتخلص من الطاقة السلبية والحسد، وفي الحلقة الثانية لفتت إلى أن أسباب الربط بين استعمال المرآة واللون الأزرق بالتخلص من الحسد، هو قدرة اللون أو المرايات على «الانعكاس» لذا يُعتقد في علم الطاقة أنها تبعد أي طاقات سلبية وهي عادة قديمة للتشتيت والحماية للشخص الذي يرتديها أو يثبتها في المنزل.