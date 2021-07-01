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المغربى حكيمى يقترب من الانضمام لفريق باريس سان جيرمان

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المغربى حكيمى يقترب من الانضمام لفريق باريس سان جيرمان المغربى حكيمى يقترب من الانضمام لفريق باريس سان جيرمان

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أكد المدير التنفيذي لإنترميلان الإيطالي بيبي ماروتا نبأ اقتراب أشرف حكيمي من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أعلن ماروتا رحيل حكيمي بقوله: "نحن في المراحل الأخيرة من صفقة أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.

وأضاف: "هناك بعض الإجراءات الشكلية التي يتعين علينا استكمالها، لكنني أعتقد أنه في غضون يوم أو نحو ذلك يمكننا الانتهاء من الصفقة لصالح سان جيرمان.

وارتبط اسم حكيمي بالوصول إلى ملعب "حديقة الأمراء" منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي بناء على رغبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في دعم الجبهة اليمنى.

واضطر إنتر إلى بيع اللاعب المغربي البالغ 22 عاما في نهاية المطاف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنادي.

وواصل ماروتا: "إنه انتقال مؤلم لنا بلا شك، لكن لدينا التزامات مادية علينا الوفاء بها، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة انتقال حكيمي إلى العاصمة الفرنسية، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن القيمة تتراوح بين 60 إلى 70 مليون يورو.

وختم المدير التنفيذي للنادي الإيطالي حديثه:"لا نريد بيع لاعبين آخرين للحفاظ على فريق العمل الحالي، نحن راضون عنه للغاية.

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