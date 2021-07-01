أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«الصحة العالمية» تنصح بتقليل استخدام «الكورتيكوستيرويدات» لمنع الإصابة بـ«الفطر الأسود»

Print
«الصحة العالمية» تنصح بتقليل استخدام «الكورتيكوستيرويدات» لمنع الإصابة بـ«الفطر الأسود» «الصحة العالمية» تنصح بتقليل استخدام «الكورتيكوستيرويدات» لمنع الإصابة بـ«الفطر الأسود»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ميليتا فوينوفيتش، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في ، أن المنظمة تنصح بتقليل استخدام الأدوية الهرمونية والمضادات الحيوية لحالات كوفيد-19 الخفيفة والمتوسطة، لتقليل خطر الإصابة بعدوى فطرية التي تسمى «العفن الأسود».

وقالت فوينوفيتش لوكالة «سبوتنيك»: «توجد هذه الخمائر والعفن بشكل شائع في البيئة، لكنها تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مثل الأشخاص المصابين بالسكري وبأمراض خبيثة أخرى، والسرطان، والأشخاص الذين تلقوا أدوية معينة لفترات طويلة، وبالطبع، كوفيد-19 أيضا يضعف المناعة».

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح بتقليل من الاستخدام غير المتناسب للكورتيكوستيرويدات والمضادات الحيوية للحالات الخفيفة والمتوسطة، مع مراعاة أن الكورتيكوستيرويدات تساعد على إنقاذ حياة الناس فقط في الحالات الثقيلة للمرض.

وجرى توثيق عدة حالات للإصابة بفطر الغشاء المخاطي، والذي يعرف باسم «الفطر الأسود» في الكثير من دول العالم.

فطر الغشاء المخاطي هو مرض يهدد الحياة، ويصيب بعض مصابي كورونا، أو بعد التعافي من الفيروس وهو أحد المضاعفات التي تسببها العدوى الفطرية.

ويمكن أن يتطور المرض لدى الذين على اتصال بجراثيم فطرية في البيئة أو بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو خدش أو حرق.

وأكبر خطر يمثله المرض على مرضى السكري، وكذلك الذين تنخفض مناعتهم بعد محاربة المرض، وعلى وجه الخصوص المستجد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 6 وفيات و 468 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1112 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها

روسيا تتهم فرنسا بـ «النازية»: أصابتها الغيرة بسبب فشلها