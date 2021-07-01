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بدأ اليوم الخميس صرف كل المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، باتخاذ التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأشار محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، إلى أن الصرف سيكون متاحا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري التي تضم أكثرمن 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى 120 فرعا من فروع «فوري بلس» على مستوى الجمهورية ،وكذلك «myFawry» البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها .

وتابع: «تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار»، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.