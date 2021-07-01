أخبار عاجلة

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رغم العطلة الرسمية.. قرار مهم من بشأن صرف المعاشات اليوم

Print
رغم العطلة الرسمية.. قرار مهم من الحكومة بشأن صرف المعاشات اليوم رغم العطلة الرسمية.. قرار مهم من بشأن صرف المعاشات اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اليوم الخميس صرف كل المعاشات للعملاء عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، باتخاذ التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأشار محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، إلى أن الصرف سيكون متاحا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي «ATM» سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء في حالة السحب من أي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري، كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال منافذ شركة فوري التي تضم أكثرمن 194 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء ، بالإضافة إلى 120 فرعا من فروع «فوري بلس» على مستوى الجمهورية ،وكذلك «myFawry» البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها .

وتابع: «تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار»، مشددا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري

الحكومة اليمنية تشدد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري