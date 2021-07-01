تدريب أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية على التسجيل المسبق للشحنات

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أدار الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، الندوة الإلكترونية التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أمس، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، ورد على استفسارات الشركات ووعد بحل المشكلات التى تواجه قطاع التصدير بالصناعات الهندسية وفق بيان للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

ومن جانبه أعلن الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال رده على الشركات، أنه ستتم إتاحة تدريب للشركات أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية داخل مقر المجلس حول كيفية التسجيل المسبق للشحنات والتعامل مع كل ما يتعلق بهذا الأمر، مشيراً إلى فتح قناة اتصال مع المجلس خلال الفترة المقبلة وتلقى أى مشكلات يمكن أن تواجه الأعضاء والعمل على حلها.

وأعلنت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، مشاركة أكثر من 45 شركة من قطاع الصناعات الهندسية فى الندوة الإلكترونية وورشة العمل التى تهدف للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات، ووحدة دعم المصدرين والمنتجين ودورها فى الربط بين المستفيد من الخدمة وهم الشركات ومقدم الخدمة ممثلة فى مصلحة الجمارك.

وقالت إن الورشة تضمنت التعريف بوحدة دعم المصدرين والمنتجين، وأهم أهدافها وآليات تقديم الخدمة، وأمثلة على أهم المشاكل المطروحة ودور الوحدة فى حل الأزمات التى يمكن أن تواجه المصدرين بقطاع الصناعات الهندسية، إضافة إلى كيفية التسجيل المسبق للشحنات ACI.

وشارك فى الندوة كل من: عاطف إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، وليد حسين، مدير عام المكتب الفنى، وعمرو أبو النور، نائب رئيس وحدة دعم المصدرين والمنتجين، وياسر يسرى مدير إدارة الصادر بجمرك الدخيلة بالإسكندرية، وجمال قطب مدير عام شركة «MTS» وسمر أحمد مدير إدارة وعضو وحدة دعم المصدرين والمنتجين، وسماح عبدالعزيز مدير إدارة وعضو وحدة دعم المصدرين والمنتجين، وأحمد كارم رئيس قسم بالمكتب الفنى.

وأشارت «حلمى» إلى استمرار فعاليات المجلس التصديرى خلال الفترة المقبلة، وذلك على مستوى اللقاءات المفتوحة بين الجهات الحكومية والمصدرين، من أجل إيجاد حلول واضحة لأى عوائق تواجه القطاع الصناعى الهندسى.