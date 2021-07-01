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بديل محمد صلاح في ليفربول.. نجم بورتو يعوض «مو» داخل صفوف الريدز ( وصور)

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محمد صلاح قائد الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، دائما يسعى ناديه الإنجليزي على إيجاد البديل المناسب للنجم المصري لضمه داخل قعلة الأنفليد، تحسبا لرحيل النجم المصري العالمي عن صفوف الريدز سواء الصيف المقبل أو بعد انتهاء عقده.

نجم بورتو البرتغالي أوتافيو، أصبح مرشحا بقوة خلال هذه الفترة للتواجد داخل صفوف فريق ليفربول الإنجليزي لتعويض محمد صلاح سواء خلال تواجده أو برحيله الصيف المقبل أو بانتهاء عقده، وفقا لما نشره موقع ليفربول إيكو.

أوتافيو لاعب بورتو البرتغالي المرشح بقوة لتعويض صلاح في ليفربول

وأكد التقرير الإنجليزي، أن لاعب بورتو البرتغالي، يعد بمثابة محمد صلاح الجديد الذي يتمتع بمهارات كبيرة، من سرعات ومراوغة وقدرات بدنية عالية.

أوتافيو لاعب بورتو البرتغالي المرشح بقوة لتعويض صلاح في ليفربول
أوتافيو لاعب بورتو البرتغالي المرشح بقوة لتعويض صلاح في ليفربول

المصرى اليوم

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