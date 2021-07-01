«الكومى»: مبادرة «السيسى» شجعتنى .. إطلاق أول شركة مصرية متخصصة فى علوم الفضاء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعدما تكللت جهوده فى مجال فيروس كورونا بنجاح كبير، وبات روبوت «كيرا»، المعنى بأخذ المسحات من المرضى والمشتبه فى إصابتهم، محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، قرر المهندس محمود الكومى تجاوز الإنجاز الذى حققه، باحثًا عن هدف جديد يثبت فيه تميزه.

وبالفعل، أعلن «الكومى»، قبل أيام، عن تدشين أول شركة مصرية متخصصة فى البحث وتطوير روبوتات استكشاف الفضاء. أى إنتاج المسبار الذى بدوره يستكشف الكواكب الأخرى، وبالتالى يكون بديلًا عن رواد الفضاء.

دخول «الكومى» فى هذا المجال بعد نجاح جهوده فى مكافحة فيروس كورونا، كان له سبب كشفه لـ«المصرى اليوم»، إذ يقول إن السر كان وراء مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بتشجيع أى من صناعات الفضاء.

كما نوه «الكومى» إلى أن علوم الفضاء والاستثمار فيها أصبح أمرًا واقعًا فى العصر الحديث، سواء فى تكنولوجيا الاتصال أو الأبحاث العلمية الحديثة وغيرها، وهو ما شجعه أيضًا على تركيز جهوده فى هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، سعى «الكومى» إلى تدشين أول شركة متخصصة فى تكنولوجيا الفضاء داخل مصر، مركزًا اهتمامه على وجه التحديد على إنتاج روبوتات تستكشف المريخ.

ولأن هذه المهمة ليست بالهينة، ضم «الكومى»، فى شركته، مجموعة من المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية، جميعهم حاصلون على أعلى الدرجات العلمية، وهذا كله بغرض تقديم أبحاث قوية، تخدم الابتكارات المزمع خروجها إلى النور مستقبلًا: «معانا ميكانيكا واتصالات وجيولوجيا، كله بيكمل بعضه بحيث يظهر منتج متكامل».

هذا، ولضمان نجاح المهام، تضم الشركة عددًا واسعًا من الفرق، كل منها متخصص فى مجال بحثى بعينه، وهنا ألقى «الكومى» الضوء على فريق البحث والتطوير على وجه التحديد، والذى يبذل باحثوه جهودًا مضنية للمساهمة فى استكشاف المريخ.

كما فتح «الكومى» الباب لمحبى علوم الفضاء من المتخصصين فى المجالات العلمية، إذ نوه إلى تنظيم ما يشبه بمركز التدريب لتأهيل الراغبين فى العمل بهذا المجال، إضافةً إلى تنظيم فعاليات خاصة بطلبة الجامعات.

ويركز «الكومى» نشاط شركته على شقين، الأول يهدف إلى الوصول لمنتج مصرى بأياد مصرية، أما الثانى فهو السعى إلى تصدير هذه المنتجات الفضائية المصرية الخالصة إلى الشركات الدولية فى الخارج: «نسعى لمواكبة سوق الفضاء العالمية، والتعاون الدولى مع المنظمات الكبرى فى مجال تكنولوجيا الفضاء».

قبل الوصول إلى هذه المرحلة، يكشف «الكومى» أنه سعى إلى تأسيس هذه الشركة منذ فترة، وهو ما تزامن مع بدء جهود البحث فعليًا قبل التسجيل الرسمى فى السجل التجارى. على الجانب الآخر، يعرب «الكومى» عن استعداده للتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المعنية بهذه الأبحاث: «نحن مع الدولة ومؤسساتها فى أى وقت». مشيرًا إلى أنه بصدد الاجتماع مع وكالة الفضاء المصرية خلال الفترة المقبلة.