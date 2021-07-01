تعاون بين السعودية ومصر في التصدي للجماعات المتطرفة ونشر الوسطية

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فيما يعقد "آل الشيخ" ووزير الأوقاف المصري مؤتمرًا صحفيًّا عقب التوقيع

يوقِّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومعالي وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الشقيقة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الخميس برنامجًا تنفيذيًّا لمذكرة التفاهم الموقَّعة سابقًا في مجالات الشؤون الإسلامية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وذلك بقاعة المرجان للمؤتمرات بفندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة.

فيما يعقد الوزيران الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، عقب مراسم توقيع البرنامج التنفيذي مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور وسائل الإعلام والقنوات الفضائية كافة؛ إذ دعت الوزارة ممثلي القنوات والصحف للمشاركة بالمؤتمر الصحفي بهذه المناسبة.

الجديد بالذكر أن توقيع البرنامج يأتي اتساقًا مع العلاقات السعودية - المصرية المتينة والمتميزة، والقائمة على مبدأ الأُخوَّة ووحدة الهدف والمصير المشترك، وحرص قيادتَيْ البلدين على كل ما فيه خير ومصلحة لخدمة الإسلام والمسلمين، ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، والتصدي للجماعات المتطرفة.