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محافظ سوهاج ينعى أحد «شهداء سيناء»

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محافظ سوهاج ينعى أحد «شهداء سيناء» محافظ سوهاج ينعى أحد «شهداء سيناء»

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نعى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى المجند محمد حسني أبوالعبور حجازى ابن قرية المجابرة بمركز جرجا، والذي استشهد أثناء تأدية واجبه في سيناء.

وتقدم المحافظ في بيان، الأربعاء، بخالص العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد الفقي، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وشرطة بلاده في مواجهة الإرهاب الأسود، قائلا «تحية لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية لشهدائنا الأبرار أبطالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، يسطرون كل لحظة تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا».

المصرى اليوم

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