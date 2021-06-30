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متحدث الصحة: علاج أول 10 حالات من مرضى الضمور العضلي الأسبوع المقبل

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متحدث الصحة: علاج أول 10 حالات من مرضى الضمور العضلي الأسبوع المقبل متحدث الصحة: علاج أول 10 حالات من مرضى الضمور العضلي الأسبوع المقبل

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الإرادة السياسية، وراء نجاح وزارة الصحة، في التفاوض مع شركات الأدوية، على توفير أغلى علاج في العالم، وهو علاج مرض الضمور العضلي.

أوضح «مجاهد»، الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن مرض الضمور العضلي، يصيب الأعصاب ويسبب ضمور العضلات الحركة، مضيفا أن علاج أول 10 حالات من مرضى ضمور العلاج، سيتم الأسبوع المقبل.

وأعلن تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من وزارة الصحة والجامعات المصرية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مهمتها تقييم الحالات واختيارها ودراستها ضمن مبادرة الرئيس لعلاج مرضى ضمور العضلات، موضحا أن 4 شركات وطنية ستشارك في إنتاج علاج هذا المرض.

المصرى اليوم

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