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وكيل «صحة السويس» يستأصل ورم مسخي على المبيض لفتاة 25 عامًا

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وكيل «صحة السويس» يستأصل ورم مسخي على المبيض لفتاة 25 عامًا وكيل «صحة السويس» يستأصل ورم مسخي على المبيض لفتاة 25 عامًا

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قام الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس، واستشاري أول أمراض النساء والتوليد ووكيل وزارة الصحة بالسويس، الأربعاء، بإجراء عملية استئصال ورم مسخي على المبيض (Ovarian Teratoma) لفتاة عمرها 25 عامًا بمشاركة الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفي السويس العام، وهو ورم يتكون من عدة أنواع مختلفة من الأنسجة مثل الشعر والعظام والأسنان مع الحفاظ على المبيض.

الجدير بالذكر أن الدكتور إسماعيل الحفناوي حاصل على دكتوراه وزمالة أمراض النساء والتوليد والمشرف العلمي لمدربين زمالة أمراض النساء والتوليد، هذا ويتقدم الحفناوي بخالص الشكر للفريق الطبي المشارك بإجراء العملية في قسم النساء والتوليد ودكتور ماهر نائب أمراض النساء الطبيب المساعد والدكتور عبدالله سعد إستشاري التخدير ومدير المستشفي الذي قام بتخدير المريضة وأيضا فريق التمريض بالمستشفي العام.

المصرى اليوم

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