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اليمنية تحذر من تنامي أنشطة «داعش» السيبرانية في البلاد

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الحكومة اليمنية تحذر من تنامي أنشطة «داعش» السيبرانية في البلاد اليمنية تحذر من تنامي أنشطة «داعش» السيبرانية في البلاد

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حذّرت اليمنية المعترف بها دوليا، من تزايد تهديدات الأنشطة السيبرانية لتنظيم «داعش» الإرهابي في اليمن على أمن واستقرار المنطقة، داعية إلى مواصلة دعمها في جهود مكافحة الإرهاب، وفق وكالة «سبوتنك» الروسيّة.

وقال وكيل جهاز الأمن القومي اليمني اللواء صالح المقالح، خلال مؤتمر لرؤساء أجهزة ووكالات مكافحة الإرهاب في الدول أعضاء ‏الأمم المتحدة، بنيويورك، إن «تهديد تنظيم داعش قد زاد بوتيرة عالية في الأنشطة السيبرانية وشبكات التواصل الاجتماعي في اليمن، فضلا عن توطيد علاقته وتنسيقه المستمر مع الحوثيين والجماعات الإرهابية في اليمن متمثلة بالقاعدة وداعش لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة».

وأكد المقالح «الشراكة الفعالة لليمن في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب»، مشددًا على «ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة».

وطالب المجتمع الدولي بـ«استمرار دعم اليمن في جهود مكافحة الإرهاب الذي ينعكس تأثيره على الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

المصرى اليوم

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