جمارك قسطل تحبط تهريب كمية من المستلزمات الطبية

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تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمنفذ قسطل البرى، الأربعاء، من ضبط تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فبناءا على مذكرة سرية مقدمة من سامح رضا بمكافحة التهرب الجمركي وابراهيم عمر بالأمن الجمركي والنقيب أحمد مدكور وكيل مباحث منفذ قسطل مفادها إعتزام الراكبة م. م. ه سودانية الجنسية القادمة من السودان تهريب أصناف مخالفة داخل أمتعتها الشخصية.

وبالعرض على سلامة هلالي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من رأفت موسى ومدحت عزت مأمورى الحركة ومينا ناجي مدير التعريفة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين 660 وجود مسمار زرع اسنان و15 طقم عد٥ تركيب أسنان منشأ تركيا مخبأة داخل الأمتعة الشخصية .

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و393 الف جنيه.

قرر أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقمى 7 لسنة 2021

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .

