جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهرب جمركي لكمية هواتف محمولة وسجائر إلكترونية

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، الأربعاء، من ضبط محاولتي تهرب جمركى لعدد من الهواتف المحمولة والسجائر الإلكترونية بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم ١٠ لسنة 2003 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة طيران الاتحاد القادمة من أبوظبي اشتبه أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وبالعرض على أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف عماد سيد حسين وخالد الديب مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشها ذاتيا فتبين وجود ١٨ هاتف محمول ماركة iPhone اخفاها الراكب على جسمه أسفل ملابسة التي يرتديها وجزء آخر داخل حقائبه الشخصية .

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي تم ضبط ١٨٠ سيجارة إلكترونية مخبأة أسفل الملابس بحقيبة أحد الركاب بواسطة أحمد أبوبكر مدير الحركة وتامر محمد عبدالله ويوسف منشاوي وعماد حسين مأمورى الجمرك.

قرر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمى 69 و71لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.