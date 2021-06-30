بعد وفاة أحد الضحايا.. القبض على أحد منظمي فرح الدقهلية والبحث عن 16 آخرين

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تمكنت مباحث الدقهلية، الأربعاء، من القبض على أحد منظمى فرح الدقهلية الذي تسبب في وفاة طالبة وإصابة العشرات، اثر تنفيذ مشاهد مرعبة وألعاب بهلوانية باستخدام طفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز في قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر ومازال البحث جاريا على 16 آخرين ظهروا في فيديوهات الفرح المرعب.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من «نور وليد عوض أحمد» 17 عاما، طالبة، و«ميادة إيهاب مصطفى المرسى» 20 عاما، طالبة، ومقيمتان بقرية «أتميدة» دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وحالتهما خطرة وادعاء ارتطام جسم صلب برأسيهما .

انتقل ضباط المباحث للمستشفى وبالفحص وسؤال كل من شاهدة الواقعة المدعوة «إيمان على أحمد الباجوری» 20 عاما، ربة منزل، ووالد الأولى المدعو «وليد عوض أحمد محمد» 41 عاما، مدرس، ووالدة الثانية المدعوة «عبير عمر البسة» 46 عاما، مدرسة، ويقيمون جميعا بقرية أتمسدة دائرة المركز، بذات القرية، ققروا بأنه أثناء تواجد المصابتان بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عروسين بالقرية وقيام المدعو «السعيد عادل لبيب زلمة»، 20 سنة، نقاش، ومقيم بذات القرية باللهو بطفاية حريق بأثناء احتفالهم بالفرح هو ومجموعة من الشباب والذين قاموا بعمل استعراضات بهلوانية خطرة بطفايات الحريق تتطايرت الطفاية منه وااصطدمت بالمذكورتان، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وفي وقت لاحق اخطرت المستشفي بوفاة المصابة الثانية متأثرة بإصابتها.

وأكد شهود عيان أن الاحتفال تضمن ألعاب خطرة وتعليق أنابيب بوتاجاز في الهواء وعمل حركات خطرة وبهلوانية بطفايات الحريق واطلاق بودرة ملونة منها مما تسبب في إصابة العشرات باختناقات واصابة الفتاتين بكسر والجمجمة .

وقدم محامى المجنى عليهم مقاطع فيديو للحفل الذي يشبه حفلات «عبدة الشيطان» حيث تم وضع استندات بالشارع عليها رسومات جماجم ودماء ومشاهد مرعبة بخلاف قيام المنظمين بالرقص بملابس شبه عارية وباستخدام طفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز مما ينذر بحدوث كارثة بالقرية .

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصدًا منه، وبإرشاده تم ضبط طفاية الحريق وتحرر الواقعة المحضر اللازم وقامت المباحث بتفريغ الفيديوهات وتبين مشاركة 17 شباب بينهم المقبوض عليه، في تنظيم الحفل وتعريض حياة المواطنين للخطر وجارى تحديد وضبط 16 الآخرين .