بعد وفاة أحد الضحايا.. القبض على أحد منظمي فرح الدقهلية والبحث عن 16 آخرين

اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث الدقهلية، الأربعاء، من القبض على أحد منظمى فرح الدقهلية الذي تسبب في وفاة طالبة وإصابة العشرات، اثر تنفيذ مشاهد مرعبة وألعاب بهلوانية باستخدام طفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز في قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر ومازال البحث جاريا على 16 آخرين ظهروا في فيديوهات الفرح المرعب.
وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقي اخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من «نور وليد عوض أحمد» 17 عاما، طالبة، و«ميادة إيهاب مصطفى المرسى» 20 عاما، طالبة، ومقيمتان بقرية «أتميدة» دائرة المركز مصابتان بكسر بقاع الجمجمة وارتشاح بالمخ، وحالتهما خطرة وادعاء ارتطام جسم صلب برأسيهما .
انتقل ضباط المباحث للمستشفى وبالفحص وسؤال كل من شاهدة الواقعة المدعوة «إيمان على أحمد الباجوری» 20 عاما، ربة منزل، ووالد الأولى المدعو «وليد عوض أحمد محمد» 41 عاما، مدرس، ووالدة الثانية المدعوة «عبير عمر البسة» 46 عاما، مدرسة، ويقيمون جميعا بقرية أتمسدة دائرة المركز، بذات القرية، ققروا بأنه أثناء تواجد المصابتان بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية وحال مرور إحدى سيارات حفل عروسين بالقرية وقيام المدعو «السعيد عادل لبيب زلمة»، 20 سنة، نقاش، ومقيم بذات القرية باللهو بطفاية حريق بأثناء احتفالهم بالفرح هو ومجموعة من الشباب والذين قاموا بعمل استعراضات بهلوانية خطرة بطفايات الحريق تتطايرت الطفاية منه وااصطدمت بالمذكورتان، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وفي وقت لاحق اخطرت المستشفي بوفاة المصابة الثانية متأثرة بإصابتها.
وأكد شهود عيان أن الاحتفال تضمن ألعاب خطرة وتعليق أنابيب بوتاجاز في الهواء وعمل حركات خطرة وبهلوانية بطفايات الحريق واطلاق بودرة ملونة منها مما تسبب في إصابة العشرات باختناقات واصابة الفتاتين بكسر والجمجمة .
وقدم محامى المجنى عليهم مقاطع فيديو للحفل الذي يشبه حفلات «عبدة الشيطان» حيث تم وضع استندات بالشارع عليها رسومات جماجم ودماء ومشاهد مرعبة بخلاف قيام المنظمين بالرقص بملابس شبه عارية وباستخدام طفايات الحريق وأنابيب البوتاجاز مما ينذر بحدوث كارثة بالقرية .
وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة دون قصدًا منه، وبإرشاده تم ضبط طفاية الحريق وتحرر الواقعة المحضر اللازم وقامت المباحث بتفريغ الفيديوهات وتبين مشاركة 17 شباب بينهم المقبوض عليه، في تنظيم الحفل وتعريض حياة المواطنين للخطر وجارى تحديد وضبط 16 الآخرين .