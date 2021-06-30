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منسقة «الأمم المتحدة»: قدمت إطار متكامل وقابل للتطبيق في قضية التغير المناخى

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منسقة «الأمم المتحدة»: مصر قدمت إطار متكامل وقابل للتطبيق في قضية التغير المناخى منسقة «الأمم المتحدة»: قدمت إطار متكامل وقابل للتطبيق في قضية التغير المناخى

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أكدت المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في إلينا بانوفا اتخاذ مصر خطوات جادة وحقيقة للتعامل مع ملف تغير المناخ على المستويين الوطني والدولي، وأهمية تلك الاستراتيجية باعتبارها حجر زاوية في خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية.

ووصفت «بانوفا» خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مجموعة البيئة بمنظمة الأمم المتحدة في مصر عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الأربعاء، إطار عمل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخي في مصر بالشامل والحقيقي القابل للتطبيق، ويراعي كافة الموضوعات المتداخلة مع تغير المناخ، مؤكدة أن مصر لديها اجراءات طموحة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف منها، بدأت في تنفيذها بالفعل مما يجعلها من أهم الدول الفاعلة في ملف تغير المناخ عالميا، ونرحب بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية في مجال جذب القطاع الخاص لتبني سياسات تغير المناخ وتطوير الخريطة التفاعلية للتكيف والحد من تلوث الهواء.

حضر الاجتماع خبراء وزارة البيئة، لمناقشة مسودة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في الانتهاء من الاستراتيجية بعد اعتماد الإطار العام لها.

المصرى اليوم

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