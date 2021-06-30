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علي ماهر يجري تغييرات على تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

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علي ماهر يجري تغييرات على تشكيل المصري أمام البنك الأهلي علي ماهر يجري تغييرات على تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

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ينوي علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إجراء تغييرات في تشكيل الفريق خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة.

فقد استقر المدير الفني للنادي البورسعيدي على الدفع بالمهاجم النيجيري أوستن أوموتو، على حساب أحمد جمعه، الذي لم يقدم المستوى المنتظر منه خلال مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، والتي انتهت بفوز الإنتاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما سيعود أحمد رفعت للتشكيل الأساسي على حساب محمد عنتر، بعد إنتهاء إيقافه لحصوله على ثلاثة إنذارات وهو ما أبعده عن المباراة الأخيرة، وينوي المدير الفني أيضًا الدفع باللاعب حسن علي، على حساب محمد عبد اللطيف جريندو.

ويلتقي المصري مع البنك الأهلي، الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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