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الشاطر عن مقارنة طارق حامد بـ ديانج: شوف السمانة ()

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الشاطر عن مقارنة طارق حامد بـ ديانج: شوف السمانة (فيديو) الشاطر عن مقارنة طارق حامد بـ ديانج: شوف السمانة ()

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انتقد الإعلامي إسلام الشاطر مقدم برنامج البيت الكبير بقناة الأهلي المقارنة بين طارق حامد لاعب وسط والمالي أليو ديانج لاعب المارد الأحمر.

وقال الشاطر: «هناك فارق كبير جداً بين أليو ديانج وطارق حامد»، مضيفاً: «على الأقل هناك فارق في الجسم شوف السمانة».

وأكمل حديثه بالتأكيد على أن الباحث عن الشهرة والتواجد الإعلامي يلجأ إلى الحديث عن الأهلي سواء كمجلس إدارة أو لاعبين.

ويقدم ثنائي وسط الملعب طارق حامد وأليو ديانج مستويات متميزة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجعلهما دائماً محط مقارنات، خاصة في ظل المنافسة التقليدية بين الفريقين.

المصرى اليوم

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