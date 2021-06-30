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صرف المعاشات غدًا الخميس.. و20.5 مليار جنيه في ماكينات الصرف

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صرف المعاشات غدًا الخميس.. و20.5 مليار جنيه في ماكينات الصرف صرف المعاشات غدًا الخميس.. و20.5 مليار جنيه في ماكينات الصرف

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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن غدا الخميس سيتم صرف المعاشات بزيادة 13% التي قررها الرئيس عبدالفتاح .

وأوضح عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المعاشات سيتم طرحها الخميس رغم أنه يوم عطلة رسمية عبر ماكينات صرف، لافتا إلى أن هناك 14 ألف ماكينة صرف على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن قيمة المعاشات بعد زيادة الـ13% تبلغ 20.5 مليار جنيه عن شهر يوليو، مضيفا أن إجمالي قيمة ما سيتم صرفه عن العام الحالي حتى 30 يونيو 2022، 282 مليار جنيه.

المصرى اليوم

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