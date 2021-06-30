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لبيب يكرم فينجادا ويؤكد: لا ينسى أبناءه

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لبيب يكرم فينجادا ويؤكد: الزمالك لا ينسى أبناءه لبيب يكرم فينجادا ويؤكد: لا ينسى أبناءه

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قام نادي برئاسة حسين لبيب بتكريم المدرب البرتغالي نيلو فينجادا على فترة عمله كمدير فني للفريق الأول بكرة القدم سابقاً والإنجازات التي تحققت تحت قيادته.

ونشرت الصفحة الرسمية للفارس الأبيض صور تكريم البرتغالي مرفقة بتعليق «حتى وإن طالت الأيام، الزمالك لا ينسى أبناءه، تكريم مجلس الإدارة للمدير الفنى الأسبق فينجادا، على مسيرته الناجحة والتاريخية مع نادى الزمالك».

كما تم تكريم عادل عبدالفتاح، أحد مؤسسى كرة السلة بالقلعة البيضاء، على هامش الاحتفالية التي أقيمت احتفاء بفريق سلة الزمالك الذي حقق دوري السوبر مؤخراً على حساب الاتحاد السكندرى.

ويعمل فينجادا حالياً كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد مسيرة تدريبية حافلة، كان أهمها قيادة البرتغالي في 1993 والزمالك في موسم 2003 -2004، بالإضافة إلى تجارب أخرى مع المنتخب السعودي والأردني والماليزي.

المصرى اليوم

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