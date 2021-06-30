الأمين العام لـ«الناتو» يؤكد للكاظمي استعداده لتوسيع التعاون بين الجانبين

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أكّد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتينبرج، اليوم الأربعاء، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، استعداده لتوسيع التعاون بين الجانبين.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة العراقية، «أن الكاظمي التقى، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبرغ، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».

ولفت البيان إلى «أن اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية».

كما بحث ستولتينيرغ مع الكاظمي إجراءات توسعة إطار عمل بعثة «الناتو» في العراق وفق الأولويات الأمنية العراقية وبالتنسيق المسبق مع الحكومة«.