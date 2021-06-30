إصابة 11 في انفجار بمدينة الصدر في بغداد

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قالت الشرطة العراقية ومسعفون إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في انفجار وقع اليوم الأربعاء في مدينة الصدر ببغداد.

وقال بيان عسكري إن انفجارا وقع في مدينة الصدر، لكنه لم يتضمن تفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وهذا ثاني انفجار يقع في مدينة الصدر والثالث الذي يستهدف سوقا مكتظة في بغداد هذا العام.

وقتل أربعة أشخاص في أبريل وأصيب 20 آخرون في هجوم بسيارة ملغومة بمدينة الصدر. وفي يناير قتل هجوم انتحاري 32 شخصا على الأقل في سوق مكتظة بالمتسوقين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجومين.