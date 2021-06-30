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رئيس وزراء إثيوبيا يعترف بالانسحاب من تيجراي ويكشف السبب

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رئيس وزراء إثيوبيا يعترف بالانسحاب من تيجراي ويكشف السبب رئيس وزراء إثيوبيا يعترف بالانسحاب من تيجراي ويكشف السبب

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أقر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، بانسحاب القوات الحكومية من عاصمة إقليم تيجراي، مقلي، بعد قتال دام شهورا، مرجعا ذلك إلى أنها لم تعد «محورا للصراعات».

ونقلت وكالة «رويترز»، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤول حكومي آخر، أن بمقدور القوات العودة إلى المدينة في غضون أسابيع إذا لزم الأمر.

وكان هذان أول تصريحين علنيين يخرجان عن مسؤولي الاتحادية في إثيوبيا منذ سيطرة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا الأسبوع على مقلي، في تحول كبير للأحداث في الصراع.

ووصف متحدث باسم الجبهة تعليقات آبي بأنها «كذب»، قائلا إن القوات الحكومية انهزمت واضطرت لمغادرة مقلي، مضيفا أن القوات الإريترية المتحالفة مع الحكومة لم تنسحب من الإقليم، مثلما زعم مسؤول إثيوبي.

وتقاتل حكومة آبي «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» منذ أواخر العام الماضي، عندما اتهمت الحزب الحاكم في تيجراي في ذلك الوقت، بمهاجمة قواعد عسكرية في أنحاء الإقليم. وأعلنت الحكومة النصر على الجبهة بعد طرد قواتها من مقلي في نهاية نوفمبر، لكن الاشتباكات مستمرة منذ ذلك الحين في مناطق خارج عاصمة الإقليم.

المصرى اليوم

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