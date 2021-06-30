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تقرير أممي: تأثير "كورونا" على السياحة قد يؤدي لخسارة 4 تريليونات دولار عالميًّا

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تقرير أممي: تأثير "كورونا" على السياحة قد يؤدي لخسارة 4 تريليونات دولار عالميًّا تقرير أممي: تأثير "كورونا" على السياحة قد يؤدي لخسارة 4 تريليونات دولار عالميًّا

تقرير أممي: تأثير

أفاد تقرير أممي بأن تأثير جائحة كورونا على ‏السياحة قد يؤدي إلى خسارة تزيد على 4 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي. ‏

وقدَّرت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) في تقرير مشترك، نشرته اليوم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم ‏المتحدة (‏UNWTO‏)، أن جمود السياحة الدولية سيكلف الاقتصاد العالمي ما بين 1.2 تريليون دولار ‏و3.3 تريليون دولار. ‏

وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى ‏خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابهًا هذا العام اعتمادًا ‏على تلقي لقاحات الفيروس.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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