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رئيس جامعة سوهاج يشارك اتحاد الطلاب الاحتفال بـ«30 يونيو»

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رئيس جامعة سوهاج يشارك اتحاد الطلاب الاحتفال بـ«30 يونيو» رئيس جامعة سوهاج يشارك اتحاد الطلاب الاحتفال بـ«30 يونيو»

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شارك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، الأربعاء، في فعاليات الوقفة الإحتفالية التي نظمها اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع جمعية 'طلاب من أجل «بمناسبة إحياء الذكرى السابعة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقال رئيس جامعة سوهاج خلال الإحتفال الذي جرى بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث- أننا اليوم نجني ثمار ماحدث في ثورة ٣٠ يونيو، من خلال ما تشهده البلاد من نهضة وتنمية حقيقية واستقرار للدولة المصرية على كافة الأصعدة.

وأكد أن «ثورة ٣٠ يونيو صححت مسار البلاد، فهي فخر واعتزاز لكل مصرى استطاع أن يصنع قراره بيده، موجهاً كلمته لطلاب الجامعة بضرورة أن نضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ونستلهم من روح الثورة العزيمة والإصرار على النجاح والتقدم، لتحقيق مزيد من الإنجازات لوطننا العزيز».

وتضمنت الوقفة الاحتفالية عروض تسجيلية وأغاني وطنية حماسية لاقت تفاعلا كبيراً من الطلاب لشعورهم الكبير بالانتماء للوطن.

المصرى اليوم

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