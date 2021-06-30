كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى: ندعم مهرجان أسوان لتعزيز تمكين المرأة وتحقيق التبادل الثقافى

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أعلن الاتحاد الأوروبى فى مصر عن دعمه لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة هذا العام، وهو مهرجان الأفلام المصرى الأول المخصص لتناول قضايا المرأة، ويلقى المهرجان الضوء على الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة والحق فى تحقيق أقصى إمكاناتها، كما يعتبر المهرجان من الفعاليات المهمة التى يجدد من خلالها المصورون والسينمائيون والممثلون فى الدول المختلفة الحوار حول الدور المهم للمرأة فى المجتمع.

وقال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر: يتمتع مهرجان أسوان هذا العام بمشاركة كبرى من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ومن دول منطقة البحر المتوسط، مما يؤكد الاهتمام الوثيق بهذا المهرجان الخاص والمخصص للمرأة.

وأضاف أنه فى إطار أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر يعمل الاتحاد الأوروبى مع مصر على دعم المشاريع والمبادرات التى تعزز من تمكين المرأة والشباب وتحقيق التبادل الثقافى، لافتًا أنه قد أصبحت مساهمتنا فى هذا المهرجان من الأمور الأساسية لخطة عمل الاتحاد الأوروبى بشأن النوع الاجتماعى وجدول الأعمال الجديد لمنطقة البحر المتوسط.

وتابع: إننى لممتن للغاية بأنه من خلال دعم الاتحاد الأوروبى نلقى الضوء على الأفلام وصناعة السينما التى تتناول حقوق المرأة. كما قمنا بدعم مجموعة من الشابات والشباب خاصًة من محافظة أسوان من خلال توفير دورات تدريبية على استخدام فن صناعة السينما كوسيلة لتعزيز الالتزامات المشتركة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبى سيواصل دعمه للشابات والشباب من أجل تحقيق طموحاتهم وذلك من خلال شراكاتنا الاستراتيجية.

وأضاف أنه جاء دعم الاتحاد الأوروبى المشاريع التى تعزز من تمكين المرأة والفتيات والتى تتضمن السينما والثقافة، ليؤكد إيمان الاتحاد بتأثير السينما الملحوظ فى تشكيل معتقدات الأشخاص وقيمّهم وفهمهم للواقع، فمن خلالها يمكن التأثير على القوالب النمطية التى قد تقف عائقًا أمام تحقيق المرأة لطموحاتها كما هو الحال مع الرجل.

ودعم الاتحاد الأوروبى فى مصر العام الماضى ورشتى عمل لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام، وهذا العام يشارك 210 شابات وشباب من أسوان فى 6 ورش عمل تتناول المهارات السينمائية المختلفة، ويدعم الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة ورشتى عمل لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام.

ولفت إلى أنه قد أنتجت هذه الورش 10 أفلام نافست فى المهرجان، وشارك فى مارس 2021 قرابة 71 شابا فى الورشتين التى دعمهما الاتحاد الأوروبى لكتابة السيناريو وصناعة الأفلام (39 شابة و32 شابا).

وفى الدورة الخامسة يقوم الاتحاد الأوروبى فى مصر برعاية «مسابقة الأفلام الأورومتوسطية» بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة فى مصر، وعرضت المسابقة 8 أفلام: فيلمان من مصر و6 من أوروبا تمثل النمسا وألمانيا (إنتاج مشترك)، وبلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، والسويد والمملكة المتحدة. ويمنح الاتحاد الأوروبى جائزة خاصة قدرها 3000 يورو لأفضل فيلم يتناول حقوق المرأة وتمكينها.