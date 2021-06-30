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مران اليوم: كارتيرون يجتمع بالجهاز الإداري.. وتدريبات استشفائية لثنائي الفريق

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مران الزمالك اليوم: كارتيرون يجتمع بالجهاز الإداري.. وتدريبات استشفائية لثنائي الفريق مران اليوم: كارتيرون يجتمع بالجهاز الإداري.. وتدريبات استشفائية لثنائي الفريق

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك اجتماعاً مع الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة للوقوف على الجاهزية الفنية للاعبيه وكذلك قام بمحادثات مع الجهاز الإداري الذي يضم أحمد إبراهيم وإبراهيم زارع وذلك قبل مران الفريق الاول اليوم، وذلك وفقاً لما أورده الموقع الرسمي.

وشهد المران قيام اللاعبين بتقديم وحدة بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال فرناندو وذلك لرفع معدلات اللياقة البدنية قبل لقاء غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.

وحصل الثنائي يوسف أوباما وإمام عاشور على راحة من التدريبات وقاما بتدريبات استشفائية على هامش مران اليوم.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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