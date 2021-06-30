تدريب موظفى «الثقافة» على موازنة البرامج والأداء

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قال محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، رئيس وحدة البرامج والأداء، إننا نجحنا في تنفيذ برنامج «بناء القدرات» على أكمل وجه للعاملين المختصين بموازنات «البرامج والأداء» على مدار الثلاث سنوات الماضية، مشيرًا إلى أننا نسعى من خلال الدورات التدريبية إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة للأداء الاحترافى وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بمراعاة شرح الآليات التنفيذية للاستمارة الموحدة لموازنة «البرامج والأداء»؛ ليتم ملء الاستمارة على المستوى الاستراتيجى، والوزارة، والجهة، من أجل ضمان التنفيذ الفعلى للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.



أضاف أنه تم تدريب العاملين بوزارة الثقافة على موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، كما تم تدريب العاملين المختصين بوزارة التنمية المحلية في ٢٧ محافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للشباب ومديريات الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدريب العاملين المختصين أيضًا بالمجلس القومى للمرأة على الموازنة المستجيبة للنوع.



أوضح أن هناك دليلًا واضحًا لضبط ومراقبة معايير وطرق الإنفاق والأداء بالمشروعات المختلفة؛ بما يقلل من فرص إهدار المال العام ويُحسن من أداء ووقت التنفيذ، حيث يتم حساب أفضل النقاط خلال تنفيذ أي مشروع وتطبيق خطة مُحكمة للإنفاق ومراحل التنفيذ، ثم يتم دراسة أفضل الممارسات التي تمت بالمشروع لاعتمادها مستقبلا، وتجنب الأخطاء ورفع كفاءة الإنفاق.