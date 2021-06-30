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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء 30-6-2021 بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك أشرف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية التي منحها لهم الجهاز الفني عقب الفوز على مصر المقاصة بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم، وقدم التهنئة للاعبين بالفوز على مصر المقاصة في اللقاء الماضي، مطالبا إياهم بالتركيز الشديد في لقاء غزل المحلة المقبل من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة سلسلة الانتصارات.

وأكد كارتيرون للاعبي الزمالك أنه يثق في قدراتهم الفنية للحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز والتتويج باللقب.

كما واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه التأهيلي خلال مران اليوم.

وخضع مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية، وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعد إصابته بالإجهاد في عضلة السمانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة.