أخبار عاجلة

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
نجران : القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهاز ساهر -
معسكر ليفربول في النمسا.. محمد صلاح وساديو ماني ينضمان لكتيبة الريدز .. صور -
إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة إلى والدها الراحل -
لينا شاماميان تحيي 3 حفلات الشهر المقبل -
ابنة أحمد صيام: «أبويا وأمي سر سعادتي.. ومحظوظة بخالد جلال» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ جنوب سيناء يصدر حركة تغيرات محدودة (تعرف عليها)

Print
محافظ جنوب سيناء يصدر حركة تغيرات محدودة (تعرف عليها) محافظ جنوب سيناء يصدر حركة تغيرات محدودة (تعرف عليها)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، حركة تنقلات محدودة، حيث تقرر نقل اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوى من مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينه شرم الشيخ للقيام بتيسير اعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينه دهب.

واللواء عارف عبدالعزيز من قائما بتيسير اعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينه دهب لقائما بتيسير اعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينه طابا.

وعلي الشحات من قائم باعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة طابا لوكيل الادارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة .وقال المحافظ ان تلك التغيرات لضخ دماء جديدة في عدد من المدن من أجل خدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الدوري الاسبوعي بقاعه الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد ومستشاري السيد المحافظ وزرؤساء المدن ومديري المديريات والادارات بالديوان العام المعنين بالاجتماع ومتدربي الاكاديمية الوطنية للتدريب والنائب حميد ابو بريك عضو مجلس النواب

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة»

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه

العالم يحتفل بـ«ميسى»

العالم يحتفل بـ«ميسى»