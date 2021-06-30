العاملون في السياحة بالغردقة يحتفلون بـ«30 يونيو» بطريقتهم الخاصة (صور)

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بطرق مختلفة، احتفل العاملون بالقطاع السياحي بالغردقة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، حيث شارك العاملون بالنشاط البحرى والغوص بالغردقة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حاملين أعلام مصر في أعماق البحر أثناء رحلات الغوص وسط الشعاب المرجانية.

وقال «أحمد بيجو» منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن جميع المراكب السياحية تزينت بعلم مصر منذ الصباح الباكر، وتم تشغيل الأغانى الوطنية على المراكب احتفالا بذكرى مرور ثمانية سنوات على ثورة 30 يونيو العظيمة واضاف بيجو أنه قام عدد من الغواصين بحمل علم مصر تحت الماء أثناء رحلة الغوص بمشاركة السائحين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية في الأعماق في صورة تشهد على عظمة مصر والاستقرار الذي تشهده البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كذلك شهد النشاط السياحى الفندقى عدة احتفالات بثورة 30 يونيو، حيث نظم أحد الفنادق حفلا بالأغانى الوطنية وكذلك صور الرئيس والزى الفرعونى وسط عدد كبير من السياح بالفنادق الذين قاموا بالتقاط الصور للحفل وبالزى الفرعونى وموسيقى «الاختيار»، حيث قام العاملون بالفندق بحمل الأعلام المصرية، وكذلك صور الرئيس السيسى والتحول على شاطئ البحر، مما آثار اهتمام السياح وقاموا بالتقاط الصور التذكارية للاحتفال.

كما قام فريق «الأنيميشن» بالفندق بارتداء الزى الفرعونى وبث أغانى وطنية مثل النشيد الوطنى وموسيقى مسلسل الاختيار، وذلك وسط حالة من الفخر لكل المصرين نزلاء الفندق وانتباه الأجانب المشاركين الذين قاموا بالتقاط صور تذكارية للحفل.

كما شارك النزلاء المصريين داخل الفندق في ترديد الأغانى الوطنية مع المنظمين للحفل، وذلك وسط حالة من التصفيق والفخر من المصريين والمشاركين في الحفل.

واختتم الحفل فاعلياته بفقرات فنية مختلفة تضم أغانى وطنية للعاملين داخل الفندق، والذى تفاعل معها جميع نزلاء الفندق من مصريين وأجانب.