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وجهت نيفين بدار، مؤسسة مبادرة طوق نجاه، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت بدار، خلال تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو نقطة نور انقذت مصر من مصير مظلم ووضعتها على بر الأمان، موضحة أن هذه الثورة ليست مجرد يوم نقوم بالإحتفال به بإنتهاء عصر التخلف والانهيار وبداية عصر الخير والنجاح لكنه «طوق نجاة» لمصر اللي كانت تغرق لولا تدخل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادة الجيش المصري والشرطة المصرية.

وأشارت مؤسسة مبادرة طوق نجاة، إلى أنه بعد أنقاذ مصر وشعبها بدأ الرئيس السيسي يقدم طاقة جبارة من النمو والبناء في كل المجالات والقطاعات، مثل الصحة والتعليم والطرق والكباري والقضاء على العشوائيات والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة والمدن الصناعية.