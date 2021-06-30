تعرف على برنامج «ملتقى الكتب» في معرض الكتاب

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ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، يأتي «ملتقى الكتب» مع عالم الآثار المصري الدكتور الراحل سليم حسن، بموسوعته «مصر القديمة»، فضلا عن «مائدة السرد» التي تتناول مناقشة الأعمال الأدبية.

يبدأ البرنامج يوميًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

1 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور ممدوح الدماطي

– مائدة السرد: قصص «مسرح زوبة» لسلوى بكر، ورواية «الضليل» لأحمد صبري طرابية.

2 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزآن الأول والثاني من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.

– مائدة السرد: قصص «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لمحمد البرمي، ورواية «وليمة الفراعنة» لمحمد رجب عباس.

3 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الثالث من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.

– مائدة السرد: رواية «كان لك معايا» لفرح عادل، ورواية «حياة مؤقتة» لحمدان عطية.

4 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الرابع من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.

– مائدة السرد: قصص «لأسباب أخرى تعتم النجوم» لأماني فؤاد، ورواية «إبراء» لخالد فوزي.

5 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الخامس من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.

– مائدة السرد: قصص «مذكرات إبليس» لأسامة الفرماوي، رواية «باربيكيا» لصلاح معاطي وعطيات أبوالعينين، وقراءة نقدية لمحمد على سلامة.

6 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء السادس من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.

– مائدة السرد: قصص «الرقصة الأخيرة» لهبة حمدي، ورواية «الحجر العاشق» لأحمد فضل شبلول.

7 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء السابع من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص «أنثى في الجوار» لرضا سليمان، ورواية «نسائيات» لمنى منصور.

8 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزآن الثامن والتاسع من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص «مختارات قصصية» لسيد الوكيل، رواية «هروب معالم وجه» لمصطفى الأسمر، قراءة لأيمن الأسمر.

9 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء العاشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص “يا هادي” لمحمد عبدالله الهادي، ورواية «درب الأعمى» لمحمد عبدالحكم.

10 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الحادي عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص «عالية المقام» لمرعي مدكور، قراءة فؤاد مرسي، ورواية «كاتمة الأسرار» لنصر رأفت.

11 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الثاني عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص «حكايات البالطو الأبيض» لرضا صالح، ورواية «ظلال الحب» لأمل خليفة.

12 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الثالث عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص «حتى لا يرث العماء» لمحمد شاكر إبراهيم، ورواية «دروب وعرة» لسعاد فطيم.

13 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الرابع عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص «صائد الثعالب» ليليت فهمي، ورواية «مملكة الهالوك» لخالد بدوي.

14 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الخامس عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

– مائدة السرد: قصص «استراحة مؤقتة» لمحمد يونس، ورواية «المصحة» للسعيد عبدالسميع.

15 يوليو

– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء السادس عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.