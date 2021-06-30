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تعرف على برنامج «ملتقى الكتب» في معرض الكتاب

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تعرف على برنامج «ملتقى الكتب» في معرض الكتاب تعرف على برنامج «ملتقى الكتب» في معرض الكتاب

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ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، يأتي «ملتقى الكتب» مع عالم الآثار المصري الدكتور الراحل سليم حسن، بموسوعته « القديمة»، فضلا عن «مائدة السرد» التي تتناول مناقشة الأعمال الأدبية.

يبدأ البرنامج يوميًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

1 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور ممدوح الدماطي
– مائدة السرد: قصص «مسرح زوبة» لسلوى بكر، ورواية «الضليل» لأحمد صبري طرابية.

2 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزآن الأول والثاني من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.
– مائدة السرد: قصص «للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لمحمد البرمي، ورواية «وليمة الفراعنة» لمحمد رجب عباس.

3 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الثالث من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.
– مائدة السرد: رواية «كان لك معايا» لفرح عادل، ورواية «حياة مؤقتة» لحمدان عطية.

4 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الرابع من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.
– مائدة السرد: قصص «لأسباب أخرى تعتم النجوم» لأماني فؤاد، ورواية «إبراء» لخالد فوزي.

5 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الخامس من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.
– مائدة السرد: قصص «مذكرات إبليس» لأسامة الفرماوي، رواية «باربيكيا» لصلاح معاطي وعطيات أبوالعينين، وقراءة نقدية لمحمد على سلامة.

6 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء السادس من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور حسن سليم.
– مائدة السرد: قصص «الرقصة الأخيرة» لهبة حمدي، ورواية «الحجر العاشق» لأحمد فضل شبلول.

7 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء السابع من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص «أنثى في الجوار» لرضا سليمان، ورواية «نسائيات» لمنى منصور.

8 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزآن الثامن والتاسع من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص «مختارات قصصية» لسيد الوكيل، رواية «هروب معالم وجه» لمصطفى الأسمر، قراءة لأيمن الأسمر.

9 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء العاشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص “يا هادي” لمحمد عبدالله الهادي، ورواية «درب الأعمى» لمحمد عبدالحكم.

10 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الحادي عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص «عالية المقام» لمرعي مدكور، قراءة فؤاد مرسي، ورواية «كاتمة الأسرار» لنصر رأفت.

11 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الثاني عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص «حكايات البالطو الأبيض» لرضا صالح، ورواية «ظلال الحب» لأمل خليفة.

12 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الثالث عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص «حتى لا يرث العماء» لمحمد شاكر إبراهيم، ورواية «دروب وعرة» لسعاد فطيم.

13 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الرابع عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص «صائد الثعالب» ليليت فهمي، ورواية «مملكة الهالوك» لخالد بدوي.

14 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء الخامس عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.
– مائدة السرد: قصص «استراحة مؤقتة» لمحمد يونس، ورواية «المصحة» للسعيد عبدالسميع.

15 يوليو
– ملتقى الكتب مع سليم حسن – الجزء السادس عشر من موسوعة «مصر القديمة».. تقديم الدكتور على عبدالحليم.

المصرى اليوم

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