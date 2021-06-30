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جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم السبت المقبل

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جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم السبت المقبل جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم السبت المقبل
قالت: جميع الإجراءات إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي

جامعة نجران تبدأ القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم السبت المقبل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي المقبل 1443هـ، لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، السبت المقبل، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، ولا تقل درجة المتقدم في اختبارات القدرات والتحصيلي عن 50 درجة، إضافة إلى أنه لم يسبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة أخرى، ولا مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى، مشيراً إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءاً من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://dadr.nu.edu.sa/94.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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