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واقعةٌ محزنة خلال نقل جهاز عروس تنتهي بإصابات خطيرة

تحول الاحتفال بنقل جهاز عروس لمنزل عريسها، إلى حادثة محزنة بمصر، بعد انفجار طفاية حريق خلال استعراض لشباب أثناء الاحتفال؛ مُحدثة إصابات بالغة لفتاتين.

وتُحقق نيابة "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية شمالي القاهرة، في الواقعة المروعة التي شهدتها قرية أتميدة.

وقال مصدر أمني: إن أجهزة الأمن تَلَقّت بلاغًا من أهالي قرية أتميدة، بوقوع إصابات شديدة الخطورة لفتاتين من بنات القرية، كانتا ضمن المتفرجين خلال احتفال بنقل جهاز عروس بالقرية.

وأوضح المصدر؛ وفق "سكاي نيوز عربية"، أن شهود العيان أفادوا بأنه خلال الاحتفال حضر عدة شباب بشكل مفاجئ حاملين أسطوانات غاز وطفايات حريق، وبدأوا في تفريغ شحنتها لعمل أشكال ورقصة معروفة بين الشباب بما يسمى استعراض "عبدة الشيطان".

وبينما اندمج الشباب في الاستعراض، انفجرت إحدى طفايات الحريق وانطلقت بسرعة كبيرة من يد ممسكها نحو المتفرجين؛ فاصطدمت بفتاتين وأحدثت لهما كسورًا في الجمجمة؛ بحسب تشخيص الأطباء في المستشفى الذي تم نقل الفتاتين إليه في حالة حرجة.

ووفقًا للمصدر؛ فقد تم القبض على عدد من الشباب الذين احتفلوا بهذا الأسلوب الخطير، وعرّضوا حياة الآخرين للتهديد؛ فضلًا عن التسبب في إصابات كادت تودي بحياة فتاتين.

وتداول مغردون وشهود عيان من أهل القرية، فيديو يرصد الواقعة، وانطلاق طفاية الحريق بسرعة بعد انفجار محبسها خلال الاستعراض الاحتفالي.