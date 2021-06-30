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قالت وزيرة الصحة هالة زايد، أن مصر بها 204 حالة من الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلي.

وقالت وزيرة الصحة في كلمة أمام الرئيس السيسي، في تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، أنه تم فتح حساب في صندوق تحيا مصر لعلاح الأطفال من الضمور العضلي.

وكشفت زايد عن توقيع عقد شراكة لعلاج الضمور العضلي وسندبا بشعر حالات، وأعلنت زايد عن انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الجينية والوراثية الشهر المقبل.