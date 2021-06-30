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يهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: اليوم تغيير آخر حقيقي في حياتنا

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السيسي يهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: اليوم تغيير آخر حقيقي في حياتنا يهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: اليوم تغيير آخر حقيقي في حياتنا

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وجه الرئيس عبدالفتاح ، التحية للمصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وقال خلال تفقده اليوم المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: «بالمناسبة مش هيفوتني إن أقول للمصريين كلهم كل عام وأنتم طيبين بمناسبة 30 يونيو».

وأضاف: «إحنا حرصنا يكون اليوم ده هو تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة أكتر من نصف سكان ، أكتر من 50 أو 60 مليون إنسان في الريف المصري».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

المصرى اليوم

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