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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للمصريين بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وقال خلال تفقده اليوم المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: «بالمناسبة مش هيفوتني إن أقول للمصريين كلهم كل عام وأنتم طيبين بمناسبة 30 يونيو».

وأضاف: «إحنا حرصنا يكون اليوم ده هو تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة أكتر من نصف سكان مصر، أكتر من 50 أو 60 مليون إنسان في الريف المصري».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقباله لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.