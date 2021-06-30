أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الزورا للتطوير العقاري تبدأ في تنفيذ أعمال تسوية الأرض في حي ديستريكت 9

Print
الزورا للتطوير العقاري تبدأ في تنفيذ أعمال تسوية الأرض في حي ديستريكت 9 الزورا للتطوير العقاري تبدأ في تنفيذ أعمال تسوية الأرض في حي ديستريكت 9

أعلنت شركة تطويرالزورا عن البدء في أعمال تسوية الأرض في حي ديستريكت ناين، والذي تم بيع 70٪ من قطع الأراضي السكنية فيهاو10% من قطع الأراضي التجارية فيها في غضون عدة أسابيع، ويتألف الحي من 583 قطعة أرض، وتقوم شركة AIMS  بتنفيذ أعمال التسوية وأعمال البنية التحتية فيه، من أجل أن تكون جاهزة للمستثمرين لتشييد منازلهم.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي في شركة تطوير الزورا: " يقع مشروع ديستريكت ناين عند المدخل الرئيسي في منطقة الزورا، والذي يمتد على مساحة 345 ألف متر مربع من أصل 5.4 كيلو متر مربع هي مساحة منطقة التطوير الكلية لمنطقة الزورا،  ويضم فنادق خمس نجوم ومنتجعات ومراسي ومطاعم ومقاهي، ومساحات من محمية القرم، وملعب غولف بالإضافة إلى العديد من النشاطات والفعاليات التي تمتاز بها منطقة الزورا.

وأضاف الدنا: تقوم إدارةالزورا بالإشراف المباشر على كافة الأعمال لضمان تطبيق المعايير البيئة وتعزيزاً لرؤيتها في تحقيق تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، وذلك ضمن إطار سعيها لتحقيق متطلبات الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز أعمال من شأنها الحفاظ على المظهر العام وتلبية احتياجات المجتمعات القاطنة في الزوراء.

إلى ذلك، تعتبر منطقة الزوراء أحد أهم الوجهات السياحية على مستوى دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة عجمان خصوصاً، وتعتبر منطقة جذب سياحية أساسية نظراً لمشاريع التطوير التي تشهد بناء منتجعات فخمة على شاطئ البحر، إلى جانب نادي جولف، وملعب جولف، وممشى، ومواقع تسوق، ومطاعم فاخرة، ومرسى وشقق سكنية على ضفاف الخور، وتضم المنطقة محمية الزوراء الطبيعية التي تعتبر إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية، وتكثر فيها أشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه. كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات هائلة من الأسماك والشعب المرجانية.

 

معلومات الكاتب