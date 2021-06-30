★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر عانت خلال السنوات الماضية من النمو الأفقي بالتعدي على الأراضي الزراعية.

وتابع في كلمته تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري: «أن الأولوية للصناعة الوطنية في تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف».

وأكمل السيسي: «هناك برنامج ضخم لكل وزارة داخل كل قرى الريف المنصري، علشان الهدف يتحقق، بجانب أن الدولة رصدت لكل مرحلة على الاقل 200 مليار جنيه»، وأضاف: «لكل المصانع المصرية هناك فرصة حقيقية لتطور قدراتكم وامكانيتكم وتطوير جودة المنتج لأن الأصل والأولوية هي الصناعة المصرية طالما وجدت الادوات والامكانيات لا يوجد مانع من التطوير».