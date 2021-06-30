"المياه الوطنية": إيصال الخدمة إلى متنزه الفقرة ضمن المشاريع المستقبلية

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بعد مطالبات الأهالي عبر "سبق".. صهاريج من محطة التعبئة القريبة

أوضح القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية، أن إيصال المياه إلى متنزه الفقرة جنوب المدينة المنوّرة ضمن المشاريع المستقبلية للمنطقة.

وبيّن القطاع رداً على استفسار "سبق"، حول مطالبة الأهالي وزوّار متنزه الفقرة عن سبب توصيل الخدمة عن طريق شيب واحد، أنه تمّ الانتهاء من تنفيذ خزان وشبكة مياه تخدم مركز الفريش وقراها، من خلال تغذيته من خط التحلية المجاور، وجارٍ دراسة وتصميم أعمال مشروع إيصال المياه إلى قرية الفقرة من أقرب خط شبكة منفذ بالفريش بمركز بير الصايغ تحديداً، التي تتطلب تنفيذ محطات ضخ وأنابيب، خاصة تتحمّل الضغوط، نظراً لارتفاع موقع الفقرة الجبلي، إضافة إلى تشييد خزان تشغيلي ومحطة تعبئة (الأشياب) يخدم المتنزه، وهي ضمن المشاريع المستقبلية للمنطقة.

وأشار القطاع إلى أنه يمكن خدمة زوّار متنزه الفقرة عبر الصهاريج الناقلة للمياه من محطة التعبئة "الأشياب" جوار خط التحلية وخزان الفريش.

يُذكر أن متنزه الفقرة يشهد إقبالاً كثيفاً من الزوّار في فصل الصيف وعلى مدار الأسبوع؛ نظراً لتميزه بانخفاض درجات الحرارة، فضلاً عن توافر عديد من الشاليهات والمواقع الأخرى التي تستقبل الزوّار على مدار اليوم، وتوفر المياه أصبح من أهم المطالب من قِبل الأهالي والزوّار.