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إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة البحيرة

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إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة البحيرة إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة البحيرة

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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، نتيجة تنسيق الصف الأول الثانوي العام 2021 للطلاب الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام فى محافظة البحيرة.

وأعلنت البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة أن الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2021/2022، هو 250 درجة لجميع مدارس المحافظة.

وأوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد كوفيد-19 سيتم تقسيم المجاميع إلي شرائح وسيتم تحديد يوم محدد لكل شريحة للتقديم، منعًا لانتشار الفيروس وحرصًا على صحة العاملين فى المديرية والطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف الديب أنه سيتم التنسيق بين جميع الإدارات التعليمية وابلاغهم بالشرائح وقواعد تلقي أوراق الطلاب والطالبات، وسيتم مراعاة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلي وجود مدارس أخري يمكن التقدم لها إلي جانب الثانوية العامة، ومنها مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، وكذلك مدرسة مبارك كول للتعليم المزدوج في كفر الدوار، بالإضافة إلى المدارس الفنية العسكرية.

المصرى اليوم

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