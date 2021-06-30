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السفر للحافلتين الرابعة والخامسة.. تواصل فتح معبر رفح البري

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السفر للحافلتين الرابعة والخامسة.. تواصل فتح معبر رفح البري السفر للحافلتين الرابعة والخامسة.. تواصل فتح معبر رفح البري

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واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء استثنائيا لعبور العالقين من الجانبين،واستقبال الجرحى والمصابين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .

وأكد مصدر مسؤول، على إستمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج .

بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري لليوم الأربعاء، إذ أشارت الهيئة إلى أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة والخامسة حتى الرقم (150) من الكشف رقم (2021/23)، على أن يكون التواجد في الصالة الخارجية للمعبر صباحًا.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

المصرى اليوم

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