أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
عاجل | 62% من طلاب المدارس في 3 مناطق -
حملة تموينية مفاجئة على المخابز والمحلات والمطاعم في دسوق -
بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو -
عمرو سلامة: «محتاج أبوس وأحضن كل اللي بارك لنا وحضر فرحنا» -
الصحة: تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة -
تجديد رخصة السيارة 2021.. الرسوم والمستندات المطلوبة والشروط الجديدة -
أول تعليق من هاني شاكر بعد تجاوز أزمته الصحية -
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان -
تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي لاستعراض تمويل المنشآت الرياضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجسّد هدم الكعبة وتدعو لقتل المسلمين.. لعبة إلكترونية تثير الجدل في

Print
تجسّد هدم الكعبة وتدعو لقتل المسلمين.. لعبة إلكترونية تثير الجدل في مصر تجسّد هدم الكعبة وتدعو لقتل المسلمين.. لعبة إلكترونية تثير الجدل في
"الأزهر": نؤكد حرمة كافة الألعاب التي تدعو للعنف أو تحتوي أفكارًا خاطئة

تجسّد هدم الكعبة وتدعو لقتل المسلمين.. لعبة إلكترونية تثير الجدل في مصر

حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب لعبة "فورتنايت" الإلكترونية، نظرًا لما تحتويه من مشاهد تحرّض على العنف وكراهية المسلمين، وتجسيد لهدم الكعبة المشرفة.

وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانًا رسميًّا، أكد فيه حرمة مثل تلك الألعاب التي تدعو إلى العنف، وتهدف إلى تشويه العقائد الدينية.

ووفق ما نشره اليوم موقع "سكاي نيوز عربية"؛ فقد أشار المركز في بيان له، الثلاثاء، أنه "سبق وحذَّر من بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطف عقول الشباب، فتشغلهم عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم النافع أو العمل، وتحبسهم في عوالم افتراضية بعيدًا عن الواقع، وتنمّي لديهم سلوكيات العنف، وتحضّهم على الكراهية وإيذاء النفس أو الغير".

وأضاف البيان: أن من بين الألعاب الإلكترونية تلك "لعبة فورتنايت (Fortnite ) لتكرار الكراهية والعنف والقتل والانتحار بسببها، بخلاف ما احتوت عليه هذه اللعبة من تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة؛ الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبًا، ويشوش مفاهيمهم وهويتهم، ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم، وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم، ومطاف حجهم، ومحل البركات والنفحات، وأول بيت وضع للناس، لا سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة".

وتابع البيان: "يؤكد المركز حرمة كافة الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف أو تحتوي على أفكار خاطئة يُقصَدُ من خلالها تشويه العقيدة أو الشريعة أو ازدراء الدين، أو تدعو للفكر اللاديني، أو لامتهان المقدسات، أو للعنف، أو الكراهية، أو الإرهاب، أو إيذاء النفس، أو الغير".

واعتبرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بالأزهر، أن مثل تلك الألعاب تدعو إلى العنف والكراهية وقتل المسلمين، كما تهدف أيضًا إلى نشر الإرهاب وجرائم إيذاء النفس.

وأضافت آمنة: "يجب مصادرة مثل تلك الألعاب أو وضع قوانين دولية للحد من انتشارها، نظرًا لأنها تقتل في أطفالنا وشباب أمتنا، قيمة احترام مثل تلك المقدسات، كما تهدف إلى إحداث خلل في عقول الشباب تجاه معتقداتهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

شركة فاكسيرا تعلن موعد طرح لقاح كورونا المصنع في مصر للمواطنين

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021

ينتظر الغد.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الأحد 11 يوليو 2021