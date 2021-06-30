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"الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية

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"الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية "الأرصاد": يستمر الطقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ونجران وعسير

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات: جازان، نجران، عسير، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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