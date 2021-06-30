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ياسر عبدالوهاب: الجماهير لم تتوقع نجاح سلة .. وأوجوستي حقق طفرة كبيرة ()

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ياسر عبدالوهاب: الجماهير لم تتوقع نجاح سلة الزمالك.. وأوجوستي حقق طفرة كبيرة (فيديو) ياسر عبدالوهاب: الجماهير لم تتوقع نجاح سلة .. وأوجوستي حقق طفرة كبيرة ()

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قال ياسر عبدالوهاب، المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي ، إن ناديه توج بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

وأضاف ياسر عبدالوهاب، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«تولينا المسئولية الفنية عقب بداية الموسم، وجماهير الزمالك لم تتوقع نجاحنا وكانت تتمنى هزيمتنا بدون نتائج ثقيلة ولكننا توجنا بالدوري وببطولة أفريقيا».

وأكمل: «اللوائح منعتنا من ابرام صفقات جديدة عقب تولينا المسئولية بعد إغلاق القائمة من جانب الجهاز الفني السابق».

وتابع: «عملنا على معالجة أخطاء الفريق، والدفاع أهم مايميز الزمالك في الموسم الحالي، والمدرسة الإسبانية في كرة السلة مختلفة، وأوجوستي قام بعمل طفرة في الفريق».

وتابع: «النادي يوفر لنا جميع المطالب في الوقت الحالي، وملف التمديد للمدرب أوجوستي، كان مؤجلا حتى نهاية الموسم، والظروف التي مر بها نادي الزمالك لو كانت في ناد آخر لما تحققت البطولات».

على جانب آخر، قال أحمد عبدالوهاب، لاعب نادي الزمالك ونجل ياسر عبدالوهاب، إن عصام عبدالحميد، أول من صعده للفريق الأول ويشكره على هذه الثقة.

وأكد :«اللاعبون رفضوا الاكتفاء ببطولة إفريقيا، وتعاهدنا على التتويج بالدوري، والهزيمة من الاتحاد في المباراة النهائية الأولى هي الأصعب لنا هذا الموسم».

المصرى اليوم

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