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مقتل عامل علي يد زميله بمنتجع سياحي شهير شمال الغردقة

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مقتل عامل علي يد زميله بمنتجع سياحي شهير شمال الغردقة مقتل عامل علي يد زميله بمنتجع سياحي شهير شمال الغردقة

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شهد أحد المنتجعات السياحية الشهير، شمال الغردقة، جريمة قتل مساء أمس الثلاثاء، بسبب مشاجرة علي خلافات مالية، بين عاملين بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المارينا، وانتقل على الفور رجال البحث الجنائى، وتم القاء القبض على الجانى، بعد فراره من موقع الحادث، فيما انتقلت النيابة لمعاينة الجثة، وموقع الجريمة، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.
كان اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر قد تلقي اخطارا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث، بمقتل أحد العاملين بمطعم سياحى بمنتجع سياحي شهير، وذلك على خلفية مشاجرة بينة وبين زميل له بسبب خلافات مالية.

وتبين قيام المتهم بطعن المجنى علية الذى فارق الحياة متأثرا بجروحة، وفر الجانى هاربا من موقع الجريمة، وتم القاء القبض عليه بمعرفة المباحث.
وانتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائى، التى قامت بضبط الجاني، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، وأسباب المشاجرة التى أدت لجريمة القتل، فيما باشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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